कई महीनों से क्लास में गंदी हरकत कर रहा था टीचर, छात्राओं ने शिकायत की तो प्रिंसिपल ने दे डाली धमकी, कहा- बात…

तमिलनाडु के मदुरै जिले में एक सरकारी स्कूल ने सात छात्राओं के साथ कक्षा में अनुचित व्यवहार और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसको लेकर एक्शन हुआ है।

चेन्नई

Mukul Kumar

Nov 08, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- ANI)

तमिलनाडु के मदुरै में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर एक्शन हुआ है। उसपर पिछले कुछ महीनों में सात छात्राओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के हवाले से 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' ने बताया कि टीचर ने क्लास में छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार किया। इसके अलावा, उसने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया।

क्लास से प्रिंसिपल ने हटवा दिया कैमरा

जब छात्राओं ने शिकायत की, तो स्कूल प्रिंसिपल उल्टा उनपर ही भड़क उठी। उन्होंने छात्राओं को कथित तौर पर धमकी दे डाली। इसके बाद, क्लास का कैमरा भी हटवा दिया।

इसके बाद पीड़िताओं और उनके अभिभावकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब तक आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने प्रधानाध्यापिका और सहायक प्रधानाध्यापिका पर भी अपराध छिपाने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया है।

तीन शिक्षकों ने छात्रा के साथ किया था रेप

तमिलनाडु में स्कूल टीचर्स द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में, एक 13 साल की छात्रा के साथ स्कूल के तीन शिक्षकों ने बाथरूम में रेप किया, जिसका खुलासा एक महीने बाद हुआ। पुलिस ने तीनों शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया।

यह घटना जनवरी 2025 की शुरुआत में हुई थी। पीड़िता 8वीं कक्षा की छात्रा थी। घटना के बाद वह स्कूल जाने से डरने लगी। वह काफी समय तक घर पर रही। आरोपी शिक्षकों ने छात्रा को धमकाया था कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा।

कैसे उजागर हुई मामला?

छात्रा की मां स्कूल गईं और प्रिंसिपल से पूछा कि उनकी बेटी की अनुपस्थिति पर कोई जांच क्यों नहीं हुई। इसके बाद प्रिंसिपल और एक अन्य शिक्षक छात्रा के घर पहुंचे। वहां छात्रा ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई।

08 Nov 2025 10:42 am

Hindi News / National News / कई महीनों से क्लास में गंदी हरकत कर रहा था टीचर, छात्राओं ने शिकायत की तो प्रिंसिपल ने दे डाली धमकी, कहा- बात…

