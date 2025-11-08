कई महीनों से क्लास में गंदी हरकत कर रहा था टीचर, छात्राओं ने शिकायत की तो प्रिंसिपल ने दे डाली धमकी, कहा- बात…

तमिलनाडु में स्कूल टीचर्स द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में, एक 13 साल की छात्रा के साथ स्कूल के तीन शिक्षकों ने बाथरूम में रेप किया, जिसका खुलासा एक महीने बाद हुआ। पुलिस ने तीनों शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया।