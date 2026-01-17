महाराष्ट्र में AIMIM में टूट सवाल पर भड़क उठे ओवैसी, कहा- “अगर हमारी पार्टी को तोड़ा गया तो…”

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया है। 29 नगर निगमों के चुनाव परिणाम में AIMIM ने 125 सीटें जीती हैं। मुंबई में 8 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं संभाजीनगर और मालेगांव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। AIMIM के शानदार प्रदर्शन पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर भी स्पष्ट कर दिया।