National Voters Day: वोटर्स डे पर Vote Chori-SIR का जिक्र, खरगे ने चुनाव आयोग को लेकर कह दी बड़ी बात

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। Photo-IANS)
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रपति मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने रविवार को कहा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय चुनाव आयोग जैसे संस्थानों पर लगातार दबाव रहा है और भारत के लोगों को स्वतंत्र और निडर चुनाव का अधिकार है।
कांग्रेस प्रमुख ने अपने एक्स पोस्ट में कहा- राष्ट्रीय मतदाता दिवस इस बात की एक याद दिलाता है कि किसी राष्ट्र का भविष्य उसके लोगों का होता है और हमारी सामूहिक आवाज हमारे साझा भविष्य को आकार दे सकती है। भारत के लोगों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर चुनाव का अधिकार है, जहां साफ चुनावी सूची और समान अवसर प्राथमिक आवश्यकता है।
खरगे ने कहा- वोट चोरी और बिना योजना के SIR के जरिए वोट देने का अधिकार छीनना भारत के लंबे समय से पोषित लोकतंत्र को खराब करता है।
खरगे ने अपनी पोस्ट में आगे कहा- हाल के दिनों में, चुनाव आयोग जैसे हमारे संस्थानों ने लगातार दबाव का सामना किया है। इसलिए यह हमारी गंभीर जिम्मेदारी है कि हम उनकी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करें, ताकि लोकतंत्र न केवल जीवित रहे, बल्कि सच में फले-फूले।
भारत हर साल 25 जनवरी को लोकतंत्र का जश्न मनाने और हर नागरिक को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने को लेकर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है।
यह दिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी, 1950 को स्थापित भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना का प्रतीक है।
ECI दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावों के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और संचालन के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्राधिकरण है। इसने अब तक 18 आम चुनाव और 400 से ज्यादा राज्य विधानसभा चुनाव करवाए हैं।
ECI के अनुसार, इस साल के कार्यक्रम का विषय 'मेरा भारत, मेरा वोट' है। जिसका टैगलाइन 'भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक' है। ECI ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
