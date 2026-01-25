National Voters Day: वोटर्स डे पर Vote Chori-SIR का जिक्र, खरगे ने चुनाव आयोग को लेकर कह दी बड़ी बात

कांग्रेस प्रमुख ने अपने एक्स पोस्ट में कहा- राष्ट्रीय मतदाता दिवस इस बात की एक याद दिलाता है कि किसी राष्ट्र का भविष्य उसके लोगों का होता है और हमारी सामूहिक आवाज हमारे साझा भविष्य को आकार दे सकती है। भारत के लोगों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर चुनाव का अधिकार है, जहां साफ चुनावी सूची और समान अवसर प्राथमिक आवश्यकता है।