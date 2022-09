नबान्न चलो रैलीः कोलकाता की सड़कों पर हंगामा, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने कहा- 'मैं सिर में गोली मार देता'

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में भाजपा की नबान्न चलो रैली के दौरान हुए हंगामे पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। अभिषेक ने कहा कि मैं रहता तो सिर में गोली मार देता।

Mamata Banerjee's nephew Abhishek said- 'I would have shot in head' on BJP Protest in Kolkata