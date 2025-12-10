10 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

लड़की थी वजह… एक मैसेज के चलते दोस्त ने दोस्त के कर दिए टुकड़े-टुकड़े, जानें कैसे हुआ मर्डर का पर्दाफाश?

गुजरात के कच्छ जिले के मुरु गांव में एक लड़की को लेकर दो दोस्तों में विवाद इतना बढ़ा कि किशोर लखमशी माहेश्वरी ने अपने 20 साल के दोस्त रमेश पूजा माहेश्वरी की बेरहमी से हत्या कर दी।

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 10, 2025

Crime News

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- पत्रिका डिजाइन)

लड़की के लिए दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स ने अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद, उसके शरीर के टुकड़े कर तीन बोरवेल में फेंक दिए। वहीं, बॉडी के कुछ हिस्से को कपास के खेत में दफना दिया।

यह मामला गुजरात के कच्छ इलाके में नखत्राणा के मुरु गांव का है। पुलिस के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी की पहचान किशोर लखमशी माहेश्वरी के रूप में हुई है। उसने एक नाबालिग के साथ मिलकर अपने दोस्त 20 साल के रमेश पूजा माहेश्वरी की हत्या कर दी।

गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजने पर हो गई लड़ाई

पुलिस ने मंगलवार को किशोर और नाबालिग के खिलाफ केस दर्ज किया। दोस्तों के बीच विवाद तब बढ़ गया किशोर ने रमेश की गर्लफ्रेंड को एक मैसेज भेजा। जिसके बाद लड़की ने किशोर को ब्लॉक कर दिया।

शुरू में दोनों दोस्तों ने समझौता कर लिया, लेकिन मन में विवाद पूरी तरह से बैठा रहा। पुलिस के मुताबिक, 2 दिसंबर को किशोर और रमेश रात के समय कपास के खेत में भोजन कर रहे थे।

इस बीच, अचानक किशोर ने रमेश पर फावड़े से हमला कर दिया। कई बार वार झेलने के बाद रमेश ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया।

3 दिसंबर को दर्ज की गई शिकायत

इसके बाद, 3 दिसंबर को राजेश माहेश्वरी ने अपने भाई रमेश के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। जो पिछले 24 घंटों से लापता था। पुलिस ने फिर तलाश शुरू की।

कई लोगों से पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान पुलिस को किशोर के पास से रमेश का फोन मिला। जिससे शक की सुई किशोर पर घूम गई।

छानबीन से पता चला कि दोनों के बीच कुछ दिन पहले एक लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था। हालांकि, किशोर पुलिस के सामने पूछताछ के दौरान अपने बयान बदलता रहा। आखिरकार उसने रमेश की हत्या की बात कबूल ली।

ब्लॉक करने से दुखी था किशोर

एक पुलिस अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जब किशोर का मैसेज देखने के बाद रमेश की गर्लफ्रेंड ने किशोर को ब्लॉक किया तो दोस्तों के बीच बहस हो गई।

शुरू में समझौता हुआ, लेकिन किशोर इस घटना से बहुत दुखी था। उसने एक दिन रमेश को अपने कपास के खेत में डिनर के लिए बुलाया। वे उसकी बाइक पर गए और रास्ते में, उन्हें एक नाबालिग मिला, जो उनका कॉमन दोस्त था और तीनों खेत पर चले गए।

खेती में फिर से लड़की के बारे में उठी बात तो हो गई बहस

खेत में लड़की की बात फिर से उठी, जिससे एक और झगड़ा हुआ। इस लड़ाई के दौरान, किशोर ने रमेश को फावड़े से कई बार मारा। किशोर के कबूलनामे के अनुसार, उसने रमेश का सिर काटकर पहले बोरवेल में डाल दिया और उसके ऊपर कई पत्थर फेंक दिए।

फिर उसने रमेश के दोनों हाथ काटकर दूसरे बोरवेल में फेंक दिए। तीसरे बोरवेल में किशोर ने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और खंजर फेंक दिया।

फिर उसने उस जगह से मिट्टी इकट्ठा की जहां रमेश का खून गिरा था, उसे एक बोरे में भरा और सबूत मिटाने के लिए जगह पर एक खाली कुएं में फेंक दिया। इसके बाद उसने कपास के खेत में एक गड्ढा खोदा और रमेश के धड़ और शरीर के निचले हिस्से को वहां दबा दिया।

Published on:

10 Dec 2025 07:06 am

Hindi News / National News / लड़की थी वजह… एक मैसेज के चलते दोस्त ने दोस्त के कर दिए टुकड़े-टुकड़े, जानें कैसे हुआ मर्डर का पर्दाफाश?

