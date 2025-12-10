लड़की थी वजह… एक मैसेज के चलते दोस्त ने दोस्त के कर दिए टुकड़े-टुकड़े, जानें कैसे हुआ मर्डर का पर्दाफाश?

यह मामला गुजरात के कच्छ इलाके में नखत्राणा के मुरु गांव का है। पुलिस के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी की पहचान किशोर लखमशी माहेश्वरी के रूप में हुई है। उसने एक नाबालिग के साथ मिलकर अपने दोस्त 20 साल के रमेश पूजा माहेश्वरी की हत्या कर दी।