100 days of Bhagwant Mann government: CM मान ने 100 दिनों की सरकार में कौन से बड़े एक्शन लिए?

Punjab Mann government: पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली मान सरकार को 10 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान भगवंत मान ने कई बड़े निर्णय लिए तो कुछ मोर्चों पर विफल भी नजर आए।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान भगवंत मान की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इन फैसलों के कारण न केवल राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हुई बल्कि भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक्शन भी लिया। हालांकि, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले ने मान सरकार की किरकिरी भी खूब कराई। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर मान सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। 100 दिनों की सरकार में जो भी एक्शन लिए गए हैं उसपर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट भी किया है।

Mann government taken public interest decisions during its 100 days in office