Mann Ki Baat: पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में सोना खरीदना कम हुआ या नहीं,जानिए एक्सपर्ट्स से

Mann Ki Baat PM Modi Appeal not to Buy Gold Impact: पश्चिम एशिया संकट के बीच सोने की खरीद पर रोक लगाने और ईंधन बचाने की आदतें अपनाने का व्यापक असर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील का समर्थन करने के लिए मन की बात कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को धन्यवाद दिया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद देश में सोने की खरीद में भारी गिरावट आई है, जिसमें उनकी नागरिकों से आर्थिक और करेंसी से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच गैर-ज़रूरी सोना न खरीदने की अपील के बाद देश में सोने की खरीद में भारी गिरावट आई है। बुलियन व्यापारियों और बाजार की रिपोर्टों से पता चलता है कि सोने की खुदरा मांग में लगभग 70% की भारी गिरावट आई है। दो हफ़्ते की अवधि में सोने की खपत, जो पिछले साल इसी समय लगभग 25 टन थी, अब घट कर केवल 7.5 टन रह गई है।