PM मोदी ने बताया कैसे आम लोगों ने बचाया देश को संकट से, Made in India C295 विमान का भी किया जिक्र

मोदी ने कहा कि लोगों ने अपने कारपूलिंग के अनुभव साझा किए हैं। एक ही रास्ते पर जाने वाले लोग कारपूलिंग करने लगे हैं, वहीं कई लोग मेट्रो और बसों का भी उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन जब करोड़ों लोग एक साथ यह करें तो देश पर पड़ने वाला बोझ काफी कम हो जाता है।