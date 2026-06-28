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अरूप रॉय समेत कई नेताओं पर जालसाजी का आरोप, TMC ने की पुलिस से शिकायत, कार्रवाई की मांग

TMC ने कई नेताओं पर पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न की जालसाजी कर फर्जी लेटरहेड बनाने और खुद को महासचिव बताकर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजने का आरोप लगाया है। मामले में शिकायत कर न्यू टाउन पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Jun 28, 2026

TMC files police complaint alleging forgery of party symbol and name.

बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी । ( फोटो: ANI)

TMC Complaint Police: तृणमूल कांग्रेस ने कुछ लोगों पर पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इसके लिए कोलकाता स्थित बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के न्यू टाउन थाने में शिकायत दी है। पार्टी का कहना है कि 22 जून 2026 को न्यू टाउन स्थित नोवोटेल कोलकाता होटल एंड रेसिडेंस में अरूप रॉय, ऋतब्रत बनर्जी, जावेद खान, संदीपन साहा, बिप्लब मित्रा और अन्य लोगों ने TMC के नाम और चुनाव चिन्ह की कथित तौर पर जालसाजी की।

शिकायत के मुताबिक, ऋतब्रत बनर्जी ने कथित तौर पर पार्टी का फर्जी लेटरहेड तैयार किया और उसी का इस्तेमाल कर 22 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को एक पत्र भेजा। उस पत्र में उन्होंने खुद को तृणमूल कांग्रेस का 'जनरल सेक्रेटरी' बताया। तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस से कहा है कि इस शिकायत को BNSS, 2023 की धारा 173 के तहत सूचना मानकर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।

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Published on:

28 Jun 2026 11:08 am

Hindi News / National News / अरूप रॉय समेत कई नेताओं पर जालसाजी का आरोप, TMC ने की पुलिस से शिकायत, कार्रवाई की मांग

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