स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लेह पहुंचे मनोज तिवारी और निरहुआ, जवानों को परोसा खाना

भारत आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। यह जश्न 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत मनाया जा रहा है, जिसके जरिए देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा फहराते हुए देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अगले 25 सालों में विकसित भारत के लिए 5 संकल्प देश के सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने भाई-भतीजावाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को देश के सामने बड़ी चुनौती बताई। इसी बीच सांसद व अमिनेता मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ लेह पहुंच कर जवानों के साथ टाइम स्पेंड किया, जिसकी फोटोज मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए शेयर करते हुए लिखा कि लेह में ITBP के जवानों के साथ साथ खाना खाने का अवसर मिला। वहीं उन्होंने बताया कि जवानो को खाना परोसा, जिससे बहुत आनंद प्राप्त हुआ।

Manoj Tiwari and Nirhua reached Leh on the occasion of Independence Day, served food to the soldiers