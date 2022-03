यूक्रेन से आए MBBS छात्रों के सामने बड़ी मुश्किल, भारतीय शिक्षण संस्थानों में नहीं कर पा रहे नामांकन

यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने भारतीय छात्रों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। खास तौर पर एमबीबीएस के हजारों स्टूडेंट्स की परेशानियां बढ़ गई हैं। यूक्रेन से कई एमबीबीएस के भारतीय छात्र भारत लौट आए हैं। इन छात्रों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये भारतीय शिक्षण संस्थानों में भी अपना नामांकन नहीं करवा पा रहे हैं।

यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे कई भारतीय छात्र युद्ध के चलते वापस भारत लौट आए हैं। वतन वापसी करने वाले इन छात्रों के सामने भविष्य को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी आगे की पढ़ाई का क्या होगा। क्योंकि ये छात्र भारतीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन या आसान शब्दों में कहें अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। दरअसल नियम के मुताबिक विदेशों से मेडिकल छात्रों को भारतीय कॉलेजों या यहां तक कि विदेशों में अन्य संस्थानों में अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्विच करने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे में इन छात्रों के आगे ये संकट खड़ा हो गया है कि वे अपनी पढ़ाई किस तरह जारी रखें ताकि उनका नुकसान ना हो।

MBBS Student From Ukraine Can Not Enroll In Other Indian Institution