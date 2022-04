राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तीनों नगर निगम के एकीकरण का रास्ता साफ हो गया है। संसद के दोनों सदनों में विधेयक के पास होने के बाद अब इस कानून पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई है। इसके साथ ही दिल्ली की तीनों नगर निगम आपस में जुड़कर एक हो गई हैं।

Published: April 19, 2022 10:27:58 am

दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अब उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कानून को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला विधेयक संसद में पेश किया था और कहा था कि एक नगर निगम होने से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने वाला विधेयक कानून बन चुका है। इसके लिए कानून मंत्रालय की सेक्रेटरी डॉ. रीता वशिष्ठ की ओर से इस संबंध गजट नोट‍िफ‍िकेशन जारी कर दिया गया है।

