दिल्ली-एनसीआर में फिर बंद होंगे स्कूल! कोरोना की बढ़ते पॉजिटिविटी रेट ने बढ़ाई चिंता

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली से लेकर सटे हुए राज्यों में भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि, कोरोना के बढ़ती रफ्तार के बीच एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि 20 अप्रैल को डीडीएमए की बड़ी बैठक होना है।

कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ देशभर में रोजाना मामलों में दोगुना की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में भी ताजा आंकड़े डराने वाले हैं। यही वजह है कि बढ़ते खतरे के बीच दिल्‍ली और NCR में एक बार फिर स्कूल बंद किए जा सकते हैं। दरअसल बीते सप्‍ताह 13 से ज्‍यादा बच्‍चों के संक्रमण की चपेट में आने के बाद नोएडा के 3 और गाजियाबाद का एक स्‍कूल बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर ये उम्मीद जताई जा रही है कि, जल्द ही सरकार इसको लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल 20 अप्रैल को डीडीएम की अहम बैठक होना है। इसमें मास्क समेत अन्य प्रतिबंधों को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है।

