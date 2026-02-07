मेघालय कोयला खदान हादसा: मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 25, खोज और बचाव अभियान अब भी जारी

इस हादसे के बाद पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें फॉर्मे चिरमांग (36) और शमेही वार (42) शामिल हैं, जो दोनों पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले के रहने वाले हैं। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है ताकि उनसे और पूछताछ की जा सके। पुलिस का कहना है कि अन्य लोगों की तलाश भी जारी है, जो इस अवैध खनन में शामिल थे। इलाके में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है और बचाव, जांच तथा कानूनी कार्यवाही लगातार चल रही है।