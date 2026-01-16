‘मेहुल चोकसी का बेटा मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल’…8 सालों की जांच के बाद ईडी ने पहली बार किया दावा

ईडी ने दिल्ली के एक विशेष कोर्ट के सामने यह बात स्वीकार की है। बता दें कि इस मामले में रोहन का नाम न तो किसी एफआईआर में आया था और न ही सीबीआई या ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के किसी मामले में उसे आरोपी बनाया गया है। कोर्ट के सामने पेश की गई अपनी लिखित रिपोर्ट में जांच एजेंसी ने कहा है कि मेहुल ऐसी कई कंपनियों में डायरेक्टर था जो सिर्फ कागजों पर थी। ईडी के मुताबिक, इन शेल (फर्जी) कंपनियों को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि बिना किसी सामान की खरीद-बिक्री के नकली लेन-देन दिखाया जा सके और अपराध के पैसे को यहां-वहां घुमाया जा सके।