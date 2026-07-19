Facebook Down: फेसबुक और इंस्टा अचानक हुआ ठप! Meta यूजर्स के लिए बड़ी दिक्कत, लॉगइन नहीं, वेबसाइट भी बंद

फेसबुक डाउन (प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स-पत्रिका न्यूज)
Facebook Down: अगर रविवार (आज) सुबह से आपका फेसबुक अकाउंट (Facebook) और इंस्टाग्राम (Insta) सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि दुनिया भर के हजारों यूजर्स के साथ देखी गई है। कई लोगों ने शिकायत की है कि वे अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगइन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स के लिए वेबसाइट और ऐप सही तरीके से लोड नहीं हो रहे हैं। अचानक आई इस तकनीकी समस्या के बाद सोशल मीडिया पर भी Facebook Down ट्रेंड करने लगा और यूजर्स ने अपनी परेशानियां साझा करनी शुरू कर दीं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 19 जुलाई की सुबह फेसबुक से जुड़ी शिकायतों में अचानक तेजी देखने को मिली। कई यूजर्स ने बताया कि उन्हें प्लेटफॉर्म एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि मेटा की दूसरी लोकप्रिय सर्विस इंस्टाग्राम पर भी उन्हें इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि सभी यूजर्स प्रभावित नहीं हुए हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में समस्या का स्वरूप भी अलग-अलग देखने को मिला।
फेसबुक डाउन होने के बाद सभी यूजर्स को एक जैसी परेशानी नहीं हुई। कुछ लोगों ने बताया कि वे अपने अकाउंट में लॉगइन ही नहीं कर पा रहे हैं। वहीं, कई यूजर्स के लिए फेसबुक की वेबसाइट खुलने में काफी समय लग रहा है या फिर वह पूरी तरह लोड ही नहीं हो रही।
कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की कि उनका न्यूज फीड (News Feed) अपडेट नहीं हो रहा, जिससे नई पोस्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके अलावा कई यूजर्स का कहना है कि उनका अकाउंट अपने-आप लॉगआउट हो गया और दोबारा साइन इन करने की कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है।
यूजर्स की प्रतिक्रियाओं के आधार पर शुरुआती जानकारी यह सामने आई है कि समस्या सबसे ज्यादा फेसबुक के वेब प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली। कई लोगों ने बताया कि मोबाइल ऐप सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन ब्राउजर के जरिए फेसबुक खोलने पर दिक्कत आ रही थी। हालांकि कुछ यूजर्स ने ऐप पर भी स्लो रिस्पॉन्स और लोडिंग की समस्या की शिकायत दर्ज कराई।
जैसे ही फेसबुक की सर्विस प्रभावित हुई, यूजर्स ने X समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने पूछा कि क्या केवल उनका अकाउंट प्रभावित हुआ है या फिर फेसबुक की सर्विस में व्यापक स्तर पर तकनीकी गड़बड़ी आई है। देखते ही देखते #FacebookDown और इससे जुड़े अन्य हैशटैग ट्रेंड करने लगे।
खबर लिखे जाने तक Meta की ओर से इस तकनीकी समस्या को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कंपनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि समस्या किस वजह से आई और इसे ठीक होने में कितना समय लग सकता है।
यदि आपके Facebook अकाउंट में भी इसी तरह की समस्या आ रही है, तो बार-बार लॉगइन करने की कोशिश करने से बचें। अगर यह सर्वर से जुड़ी तकनीकी दिक्कत है, तो कंपनी की ओर से इसे ठीक किए जाने के बाद सर्विस अपने आप सामान्य हो जाएगी। ऐसे में कुछ समय इंतजार करना सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है।
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