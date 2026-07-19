19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Facebook Down: फेसबुक और इंस्टा अचानक हुआ ठप! Meta यूजर्स के लिए बड़ी दिक्कत, लॉगइन नहीं, वेबसाइट भी बंद

Facebook Down: दुनियाभर के हजारों यूजर्स ने Facebook में लॉगइन, वेबसाइट और News Feed से जुड़ी समस्याओं की शिकायत की है। कई लोगों को ऐप और वेब वर्जन एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है, जबकि Meta की ओर से अब तक इस तकनीकी गड़बड़ी पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Harshul Mehra

Jul 19, 2026

meta facebook instagram down login website not working users report outage

फेसबुक डाउन (प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स-पत्रिका न्यूज)

Facebook Down: अगर रविवार (आज) सुबह से आपका फेसबुक अकाउंट (Facebook) और इंस्टाग्राम (Insta) सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि दुनिया भर के हजारों यूजर्स के साथ देखी गई है। कई लोगों ने शिकायत की है कि वे अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगइन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स के लिए वेबसाइट और ऐप सही तरीके से लोड नहीं हो रहे हैं। अचानक आई इस तकनीकी समस्या के बाद सोशल मीडिया पर भी Facebook Down ट्रेंड करने लगा और यूजर्स ने अपनी परेशानियां साझा करनी शुरू कर दीं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 19 जुलाई की सुबह फेसबुक से जुड़ी शिकायतों में अचानक तेजी देखने को मिली। कई यूजर्स ने बताया कि उन्हें प्लेटफॉर्म एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि मेटा की दूसरी लोकप्रिय सर्विस इंस्टाग्राम पर भी उन्हें इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि सभी यूजर्स प्रभावित नहीं हुए हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में समस्या का स्वरूप भी अलग-अलग देखने को मिला।

अलग-अलग यूजर्स को हो रही अलग तरह की दिक्कत

फेसबुक डाउन होने के बाद सभी यूजर्स को एक जैसी परेशानी नहीं हुई। कुछ लोगों ने बताया कि वे अपने अकाउंट में लॉगइन ही नहीं कर पा रहे हैं। वहीं, कई यूजर्स के लिए फेसबुक की वेबसाइट खुलने में काफी समय लग रहा है या फिर वह पूरी तरह लोड ही नहीं हो रही।

कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की कि उनका न्यूज फीड (News Feed) अपडेट नहीं हो रहा, जिससे नई पोस्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके अलावा कई यूजर्स का कहना है कि उनका अकाउंट अपने-आप लॉगआउट हो गया और दोबारा साइन इन करने की कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है।

APP से ज्यादा वेब वर्जन पर दिखी समस्या

यूजर्स की प्रतिक्रियाओं के आधार पर शुरुआती जानकारी यह सामने आई है कि समस्या सबसे ज्यादा फेसबुक के वेब प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली। कई लोगों ने बताया कि मोबाइल ऐप सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन ब्राउजर के जरिए फेसबुक खोलने पर दिक्कत आ रही थी। हालांकि कुछ यूजर्स ने ऐप पर भी स्लो रिस्पॉन्स और लोडिंग की समस्या की शिकायत दर्ज कराई।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने पूछे सवाल

जैसे ही फेसबुक की सर्विस प्रभावित हुई, यूजर्स ने X समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने पूछा कि क्या केवल उनका अकाउंट प्रभावित हुआ है या फिर फेसबुक की सर्विस में व्यापक स्तर पर तकनीकी गड़बड़ी आई है। देखते ही देखते #FacebookDown और इससे जुड़े अन्य हैशटैग ट्रेंड करने लगे।

Meta की ओर से नहीं आया कोई आधिकारिक बयान

खबर लिखे जाने तक Meta की ओर से इस तकनीकी समस्या को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कंपनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि समस्या किस वजह से आई और इसे ठीक होने में कितना समय लग सकता है।

यूजर्स क्या करें?

यदि आपके Facebook अकाउंट में भी इसी तरह की समस्या आ रही है, तो बार-बार लॉगइन करने की कोशिश करने से बचें। अगर यह सर्वर से जुड़ी तकनीकी दिक्कत है, तो कंपनी की ओर से इसे ठीक किए जाने के बाद सर्विस अपने आप सामान्य हो जाएगी। ऐसे में कुछ समय इंतजार करना सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Updated on:

19 Jul 2026 02:22 pm

Published on:

19 Jul 2026 02:22 pm

Hindi News / National News / Facebook Down: फेसबुक और इंस्टा अचानक हुआ ठप! Meta यूजर्स के लिए बड़ी दिक्कत, लॉगइन नहीं, वेबसाइट भी बंद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत में सक्रिय हुआ मानसून, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain
राष्ट्रीय

Delimitation Bill: क्या मोदी सरकार के परिसीमन बिल का समर्थन करेगी डीएमके? बयानों में दिखा विरोधाभास

NDA Two Third Majority in Lok Sabha
राष्ट्रीय

एनसीपी शरद गुट के एनडीए में शामिल होने के अटकलों के बीच सुप्रिया सुले ने छुए राजनाथ सिंह के पैर, किरेन रिजिजू बोले-विपक्षी पार्टियां समझदारी से काम लेंगी

Monsoon Session 2026
राष्ट्रीय

अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन को रोका

Abhishek Banerjee office demolition
राष्ट्रीय

Gujarat News: भाजपा विधायक रमणलाल वोरा किसान के रूप में अयोग्य घोषित, कृषि भूमि सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश

Gujarat BJP MLA Ramanlal Vora
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.