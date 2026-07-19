Facebook Down: फेसबुक और इंस्टा अचानक हुआ ठप! Meta यूजर्स के लिए बड़ी दिक्कत, लॉगइन नहीं, वेबसाइट भी बंद

Facebook Down: अगर रविवार (आज) सुबह से आपका फेसबुक अकाउंट (Facebook) और इंस्टाग्राम (Insta) सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि दुनिया भर के हजारों यूजर्स के साथ देखी गई है। कई लोगों ने शिकायत की है कि वे अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगइन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स के लिए वेबसाइट और ऐप सही तरीके से लोड नहीं हो रहे हैं। अचानक आई इस तकनीकी समस्या के बाद सोशल मीडिया पर भी Facebook Down ट्रेंड करने लगा और यूजर्स ने अपनी परेशानियां साझा करनी शुरू कर दीं।