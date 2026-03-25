Escalation: मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के चलते भारत में सर्वदलीय बैठक से TMC ने किनारा किया

Geopolitics : मिडिल ईस्ट में युद्ध (Middle East Crisis) के बादल गहराते जा रहे हैं, जिसे लेकर भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड ( India’s Foreign Policy) पर है। आज बुलाई गई महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक (All-Party Meeting) में देश की सुरक्षा और विदेशी रणनीति पर मंथन होना था, लेकिन घरेलू राजनीति ने इसमें नया मोड़ ला दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी 'शर्तों के खेल' ने वैश्विक बाजार से लेकर कूटनीति (Diplomatic Stance) तक खलबली मचा दी है। भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील (Geopolitical Tension) है क्योंकि वहां लाखों भारतीय नागरिकों का भविष्य और देश की ऊर्जा जरूरतें दांव पर लगी हैं।