Deadlock: इन 15 शर्तों पर अड़ा ईरान, किस शर्त पर रुकेगी जंग, क्या ट्रंप मानेंगे

Diplomatic Standoff : मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अब शांति की सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन समझौते की राह इतनी आसान नहीं दिख रही। (Iran US Conflict) ईरान ने युद्ध विराम और भविष्य के रिश्तों को लेकर 15 कड़ी शर्तें सामने रखी हैं, जो सीधे तौर पर अमेरिकी प्रशासन की नीतियों को चुनौती देती हैं। (Ceasefire Negotiations) डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद तेहरान और वाशिंगटन के बीच कूटनीतिक बिसात बिछ चुकी है, जहां दोनों पक्ष अपनी-अपनी साख बचाने की कोशिश में हैं। (Donald Trump Diplomacy) इस संभावित समझौते में परमाणु कार्यक्रम से लेकर आर्थिक प्रतिबंधों तक के पेचीदा मुद्दे शामिल हैं, जिन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। (International Relations) यदि इन शर्तों पर सहमति नहीं बनी, तो क्षेत्र में संघर्ष और भी भयावह रूप ले सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति पर गहरा संकट मंडरा रहा है। (Middle East Crisis)