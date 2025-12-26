क्या कश्मीर में खत्म हो रही अलगाववादी राजनीति? मीरवाइज उमर फार्रूक ने X एक्स हैंडल से हटाया ‘हुर्रियत चेयरमैन’ पदनाम

साल 1993 में गठित सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी समूहों का एक समूह था। इसके व्यापक प्रभाव थे। जो बड़े पैमाने पर बंद और राजनीतिक लामबंदी का काम करता था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर विवाद में स्वतंत्रता या आत्मनिर्णय की मांग को राजनीतिक रूप से उठाना था। यह संगठन कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है और भारत के नियंत्रण को अस्वीकार करता है।हुर्रियत ने बंद, प्रदर्शन और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2003 में आंतरिक मतभेदों के कारण यह दो धड़ों में बंट गया। मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाला नरमपंथी और सैयद अली शाह गिलानी का कट्टरपंथी धड़ा।