26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या कश्मीर में खत्म हो रही अलगाववादी राजनीति? मीरवाइज उमर फार्रूक ने X एक्स हैंडल से हटाया ‘हुर्रियत चेयरमैन’ पदनाम

मीरवाइज उमर फारूक ने अपने X हैंडल से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष पदनाम हटा दिया है। क्या है हुर्रियत जानिए...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 26, 2025

mirwise

मीरवाइज उमर फारूक, हुर्रियत नेता (फोटोःX)

कश्मीर घाटी के प्रमुख धर्मगुरु और अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने अपने X हैंडल से 'अध्यक्ष सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन' का पदनाम हटा दिया। मीरवाइज के बायो में अब उनका नाम और लोकेशन कश्मीर की जानकाीर है। मीरवाइज को X पर 2 लाख लोग फोलो करते हैं। एक्स हैंडल से 'हुर्रियत चेयरमैन' का हटना अब चर्चा की वजह बन गई है।

क्या है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस?

साल 1993 में गठित सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी समूहों का एक समूह था। इसके व्यापक प्रभाव थे। जो बड़े पैमाने पर बंद और राजनीतिक लामबंदी का काम करता था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर विवाद में स्वतंत्रता या आत्मनिर्णय की मांग को राजनीतिक रूप से उठाना था। यह संगठन कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है और भारत के नियंत्रण को अस्वीकार करता है।हुर्रियत ने बंद, प्रदर्शन और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2003 में आंतरिक मतभेदों के कारण यह दो धड़ों में बंट गया। मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाला नरमपंथी और सैयद अली शाह गिलानी का कट्टरपंथी धड़ा।

साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने हुर्रियत के अधिकांश घटक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तब से हुर्रियत के कई नेताओं ने सार्वजनिक गतिविधियों से पूरी तरह किनारा कर लिया है।

मीरवाइज ने की नई दिल्ली के साथ रिश्ते सुधारने की बात

बीते कुछ समय में हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने नई दिल्ली के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। अगस्त महीने में उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को कश्मीर के साथ बातचीत करके दिलों के बीच की दूरी खत्म करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की समस्याओं का समाधान हिंसा के जरिए नहीं किया जा सकता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Dec 2025 11:21 am

Hindi News / National News / क्या कश्मीर में खत्म हो रही अलगाववादी राजनीति? मीरवाइज उमर फार्रूक ने X एक्स हैंडल से हटाया ‘हुर्रियत चेयरमैन’ पदनाम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.