क्या तुम बांग्लादेशी हो? केरल में भीड़ ने दलित युवक को पीट-पीटकर मार डाला

Dalit youth lynched in Kerala: बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद भारत में आक्रोश है। केरल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, पलक्कड़ जिले में दलित युवक को बांग्लादेशी समझकर भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। युवक छत्तीसगढ़ से काम करने केरल आया था। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और प्रवासी मजदूरों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया।