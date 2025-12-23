नोटों से गांधी की तस्वीर हटाएगी मोदी सरकार, इस सांसद के दावे से मची खलबली

मोदी सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) का नाम बदलकर वीबी जी राम जी (VB-G-RAM-G) कर दिया है। विपक्ष ने मनरेगा के नाम बदलने पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने ऐसा दावा किया है, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सांसद ब्रिटास ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय नोटों से महात्मा गांधी की फोटो को हटाने पर विचार कर रही है।