‘हम पीछे बैठकर सरकार नहीं चलाते’, केंद्र और BJP में दखलंदाजी पर मोहन भागवत का बड़ा बयान

भागवत ने हाल ही में लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके की ओर भी इशारा किया और कहा कि सामाजिक जागरूकता खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में मदद करती है, यह संकेत देते हुए कि खुफिया एजेंसियों ने आतंकी सेल का पता लगा लिया था, लेकिन सतर्क नागरिकों के समर्थन की कमी के कारण इसे रोका नहीं जा सका।