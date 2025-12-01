मौसम ने फिर ली करवट: 2, 3 और 4 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल काफी अच्छा रहा और शानदार बारिश हुई है। कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे और पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के दौरान भारी बारिश की वजह से मौसम सुहावना रहा और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। मानसून के जाने के बाद अब कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा लग रहा है कि जैसे मानसून का असर अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि बारिश का दौर बरकरार है। अब मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 2, 3 और 4 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।