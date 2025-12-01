Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम ने फिर ली करवट: 2, 3 और 4 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने 2, 3 और 4 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 01, 2025

Heavy rain alert

Heavy rain alert by IMD

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल काफी अच्छा रहा और शानदार बारिश हुई है। कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे और पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के दौरान भारी बारिश की वजह से मौसम सुहावना रहा और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। मानसून के जाने के बाद अब कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा लग रहा है कि जैसे मानसून का असर अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि बारिश का दौर बरकरार है। अब मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 2, 3 और 4 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

केरल में मानसून के सबसे पहले एंट्री लेने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक राज्य में मानसून का असर खत्म नहीं हुआ है। अब केरल में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने 2, 3 और 4 दिसंबर को केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

आंध्रप्रदेश मैं कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

आंध्रप्रदेश में भी मानसून के दौरान शानदार बारिश हुई और अभी भी बारिश जारी है। अब आंध्रप्रदेश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने 2, 3 और 4 दिसंबर को आंध्रप्रदेश के तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है कि जमकर बादल बरसेंगे।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मानसून के शानदार सीज़न के बाद अब भी देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 2, 3 और 4 दिसंबर को तमिलनाडु, ओडिशा, यनम, रायलसीमा, माहे और पुडुचेरी में भारी बारिश होगी।

राजस्थान में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति?

राजस्थान में मानसून में रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई, लेकिन अब ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात के समय सर्दी का एहसास होने भी लगा है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कई जिलों में 2, 3 और 4 दिसंबर को रात और सुबह के तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में भी मानसून के दौरान अच्छी बारिश हुई, लेकिन अब ठंड की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली में 2, 3 और 4 दिसंबर को रात और सुबह के तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट से ठंड पड़ेगी। सुबह के समय कोहरा भी छाया रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

01 Dec 2025 05:05 pm

Hindi News / National News / मौसम ने फिर ली करवट: 2, 3 और 4 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.