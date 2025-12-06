6 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

मौसम ने फिर ली करवट: अगले 3 दिन होगी झमाझम बारिश, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीत लहर की स्थिति बनी हुई है। 7 दिसंबर को पंजाब-हरियाणा के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री नीचे रहने की संभावना है।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 06, 2025

IMD-RAIN-ALERT

मौसम ने फिर ली करवट

IMD Alert: ठंड की दस्तक के साथ ही मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले तीन दिनों (6 से 8 दिसंबर) के लिए कई राज्यों में झमाझम बारिश, कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीत लहर की चेतावनी जारी की है। दक्षिण भारत में भारी बारिश का दौर जारी है, जबकि उत्तर और मध्य भारत में सर्द हवाओं का असर बढ़ रहा है। इस बदलते मौसम से यातायात, कृषि और दैनिक जीवन प्रभावित होने की आशंका है।

शीत लहर और घने कोहरे की चेतावनी

IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीत लहर की स्थिति बनी हुई है। 7 दिसंबर को पंजाब-हरियाणा के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भी 7 तारीख को शीत लहर चलेगी। विदर्भ में 7-8 दिसंबर तक यह स्थिति बनी रहेगी।

पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और असम के कुछ इलाकों में घना कोहरा (दृश्यता 50-199 मीटर) छाया रहा। दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 333 पर 'बहुत खराब' श्रेणी में है, जिससे स्मॉग की परत और गाढ़ी हो गई। IMD ने 7-8 दिसंबर के लिए उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी दी है, जो यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ा सकता है।

दक्षिण में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट

दक्षिणी राज्यों में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। 6-7 दिसंबर को तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर ऐसा मौसम देखने को मिलेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6-7 दिसंबर को कई स्थानों पर हल्की-मध्यम बारिश, तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा, झोंके 50 किमी/घंटा तक) चलेंगी। 8 दिसंबर को कुछ जगहों पर और 9-12 दिसंबर तक छिटपुट बारिश हो सकती है।

केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी अलग-थलग भारी बारिश का पूर्वानुमान है। चक्रवात 'दित्वाह' के अवशेषों के कारण तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जहां चेन्नई और तिरुवल्लुर में स्कूल बंद हैं। IMD ने मछुआरों को अरब सागर और केरल तट से दूर रहने की सलाह दी है।

उत्तर में बर्फबारी की शुरुआत

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 7-8 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में हल्की-मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 7 दिसंबर को ऐसा ही मौसम रहेगा। यह सर्दियों की शुरुआत का संकेत है, जहां दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक सामान्य से अधिक शीत लहर के दिन रहेंगे।

यात्रियों और किसानों के लिए सलाह

IMD ने यात्रियों को कोहरे से सावधान रहने और फ्लाइट-ट्रेन शेड्यूल चेक करने की सलाह दी है। किसानों को फसल सुरक्षा के उपाय अपनाने को कहा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ला नीना के कमजोर प्रभाव से इस सर्दी में तापमान में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन दक्षिण में सामान्य वर्षा होगी। कुल मिलाकर, मौसम की यह करवट स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है।

Published on:

06 Dec 2025 05:32 pm

Hindi News / National News / मौसम ने फिर ली करवट: अगले 3 दिन होगी झमाझम बारिश, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

