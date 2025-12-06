मौसम ने फिर ली करवट: अगले 3 दिन होगी झमाझम बारिश, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

IMD Alert: ठंड की दस्तक के साथ ही मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले तीन दिनों (6 से 8 दिसंबर) के लिए कई राज्यों में झमाझम बारिश, कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीत लहर की चेतावनी जारी की है। दक्षिण भारत में भारी बारिश का दौर जारी है, जबकि उत्तर और मध्य भारत में सर्द हवाओं का असर बढ़ रहा है। इस बदलते मौसम से यातायात, कृषि और दैनिक जीवन प्रभावित होने की आशंका है।