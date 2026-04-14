कर्नाटक के कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली में जमाया डेरा, बड़े बदलाव की आहट, क्या होने वाला है?

कांग्रेस विधायकों की मुख्य मांग है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बार के विधायकों के लिए मंत्रिमंडल में अलग-अलग कोटा तय किया जाए। विशेष रूप से पहली बार के 38 विधायकों ने कम से कम 5 मंत्रिपदों की मांग की है। कुछ विधायकों ने कहा कि कई मौजूदा मंत्रियों को कई बार मौका मिल चुका है। अब नए चेहरों को अवसर दिया जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने विधायकों के दिल्ली जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल का फैसला हाईकमान पर निर्भर है। उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों और बजट सत्र का हवाला देते हुए देरी को जायज ठहराया, लेकिन अब दबाव बढ़ने के बाद फेरबदल संभव बताया।