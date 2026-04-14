14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कर्नाटक के कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली में जमाया डेरा, बड़े बदलाव की आहट, क्या होने वाला है?

कर्नाटक के कई कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है। कांग्रेस विधायक मंत्रिमंडल विस्तार सहित अन्य मांगों को लेकर दिल्ली में रुके हैं। कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों के इस कदम से बड़े बदलाव की आहट नजर आ रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Apr 14, 2026

Chhattisgarh congress flag

कर्नाटक कांग्रेस के 30 अधिक विधायक दिल्ली पहुंचे हैं (सांकेतिक इमेज)

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद एक बार फिर पार्टी में आंतरिक कलह साफ दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की मांग को लेकर 30 से अधिक कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है। ये विधायक पार्टी हाईकमान से तत्काल मंत्रिमंडल में बदलाव की मांग कर रहे हैं। विधायकों का आरोप है कि सरकार बनने के करीब ढाई साल बीत गए, लेकिन एक बार भी मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हुआ है।

कर्नाटक कांग्रेस में बगावत के सुर

कर्नाटक कांग्रेस के विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। विधायकों का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से कई वरिष्ठ और नए विधायकों को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है। दिल्ली पहुंचे विधायकों ने कर्नाटक भवन में ब्रेकफास्ट मीटिंग कर सामूहिक मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में ठहरे कांग्रेस विधायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे।

क्या है विधायकों की मुख्य मांग?

कांग्रेस विधायकों की मुख्य मांग है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बार के विधायकों के लिए मंत्रिमंडल में अलग-अलग कोटा तय किया जाए। विशेष रूप से पहली बार के 38 विधायकों ने कम से कम 5 मंत्रिपदों की मांग की है। कुछ विधायकों ने कहा कि कई मौजूदा मंत्रियों को कई बार मौका मिल चुका है। अब नए चेहरों को अवसर दिया जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने विधायकों के दिल्ली जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल का फैसला हाईकमान पर निर्भर है। उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों और बजट सत्र का हवाला देते हुए देरी को जायज ठहराया, लेकिन अब दबाव बढ़ने के बाद फेरबदल संभव बताया।

दिल्ली में कई दिनों तक डेरा जमाएंगे कांग्रेस विधायक

कर्नाटक में वर्तमान में 34 मंत्रियों की स्वीकृत संख्या है, जिसमें 2 पद पहले से खाली हैं। सूत्रों के अनुसार, सिद्धरामय्या शिवकुमार गुट के बीच लीडरशिप मुद्दे पर भी तनाव है। शिवकुमार गुट फेरबदल से पहले सीएम पद पर स्पष्टता चाहता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला इन दिनों तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं, लेकिन कर्नाटक विधायकों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। विधायक 3-4 दिन दिल्ली में रुककर हाईकमान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति बना रहे हैं। अगर हाईकमान जल्द फैसला नहीं लेता तो पार्टी में बगावत और गहरी हो सकती है।

कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों का दिल्ली दौरा, दिल्ली में ठहरे कांग्रेस विधायक, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामय्या, Karnataka Congress MLA delhi Visit, Congress MLA Stay in Delhi, Karnataka Government, Karnataka CM Siddaramaiah, कांग्रेस में कलह, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे,

ये भी पढ़ें

‘नाक के नीचे हो रहा खनन- अधिकारी दे रहे झूठे हलफनामे’, सुप्रीम कोर्ट ने MP-राजस्थान सरकार को लगाई फटकार
राष्ट्रीय
supreme court transgender case teacher recruitment delhi application allowed

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Published on:

14 Apr 2026 05:57 am

Hindi News / National News / कर्नाटक के कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली में जमाया डेरा, बड़े बदलाव की आहट, क्या होने वाला है?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कजिन भाई-बहन के साथ अफेयर, लव मैरिज के 18 महीने बाद पत्नी ने दोनों के साथ मिलकर ली पति की जान

राष्ट्रीय

Bengal Election 2026: बीच चुनाव गिरफ्तार हुए ममता बनर्जी के पोल स्ट्रेटेजिस्ट, जानिए कौन हैं विनेश चंदेल

Vinesh Chandel arrest, I-PAC co-founder ED case, West Bengal coal scam,
राष्ट्रीय

‘बंगाल को TMC के लोग लूट रहे हैं’, बंगाल चुनाव के दौरान BJP नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता पर लगाया बड़ा आरोप

BJP leader Dilip Ghosh
राष्ट्रीय

बंद हो जाएगा सरकारी योजना का पैसा! किसान करें तुरंत ये काम, जानिए प्रोसेस

राष्ट्रीय

‘मोटर दुर्घटना के दावे परिवार तक सीमित नहीं, संस्थाएं भी मुआवजे की हकदार’, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

Karnataka High Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.