वेदासंदूर: ‘किंगमेकर’ नहीं, तमिलनाडु के सत्ता के रुझान का सटीक बैरोमीटर

1971 में डीएमके के पी. मुथुसामी की जीत के साथ यह पैटर्न उभरना शुरू हुआ। 1977 से 1984 के बीच एआइएडीएमके के एस.एम. वासन और वी.पी. बालासुब्रमण्यम की जीत उस दौर में पार्टी की सत्ता के साथ मेल खाती है, जब एम.जी. रामचंद्रन मुख्यमंत्री थे। 1989 में डीएमके की वापसी के साथ मुथुसामी ने फिर सीट जीती। 1991 से 2001 के बीच यह सीट डीएमके और एआइएडीएमके के बीच बदलती रही, लेकिन हर बार वही दल सत्ता में आया जिसने यहां जीत दर्ज की।