दक्षिण-पश्चिमी मानसून : इस साल सामान्य से कम होगी बारिश, IMD ने जारी किया अपडेट

आइएमडी प्रमुख मृत्युंजय मोहपात्रा ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा, जून से सितंबर के बीच होने वाली कुल मानसूनी बारिश दीर्घकालीन औसत (एलपीए) का करीब 92 प्रतिशत यानी सामान्य से कम रहने का अनुमान है। एलपीए के 90-95 प्रतिशत के बीच वर्षा को सामान्य से कम माना जाता है। चिंताजनक बात ये है कि 2018 के बाद यह सबसे कम है। 2018 में सामान्य के मुकाबले 91 प्रतिशत बारिश हुई थी। इससे पहले निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने भी 94 फीसदी बारिश का पूर्वानुमान बताया था।