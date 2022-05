Mother’s Day 2022: अगर मां से हैं दूर तो मदर्स डे से जुड़े ये AD देख आपको भी आएगी अपनी मां की याद

Mother’s Day special: इस मदर्स डे देखें ये एड जिन्होंने जीता लोगों का दिल। ये एड आपको अपनी माँ की याद दिलाएंगे। इसे देख आप अपनी माँ को कॉल करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे।

Updated: May 07, 2022 11:42:03 pm

मदर्स डे जब आता है तब अधिकांश ब्रांड अपने मदर्स डे अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये ब्रांड हर साल एक नए विचार और आइडीअ के साथ आते हैं। इस बार भी कुछ ऐसे आइडियाज के साथ कई ब्रांडस सामने आए हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और रूढ़ियों को तोड़ते हैं। इस बार कई ऐसे एड्स सामने आए हैं जो मदर्स डे पर खास संदेश के लिए चर्चा में हैं। आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे।

Mother’s Day ads that will melt your heart