2004 के बाद बाद हुआ पहली बार, PM की स्पीच के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास

बजट सत्र के सातवें दिन बुधवार को लोकसभा में पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की किताब और भारत-अमेरिका संभावित ट्रेड डील को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दो बजे के बाद बजट पर चर्चा की शुरुआत हो सकती है। वहीं, राज्यसभा में राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोकने के मुद्दे पर हंगामा हुआ।