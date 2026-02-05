5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

2004 के बाद बाद हुआ पहली बार, PM की स्पीच के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास

पीएम मोदी के स्पीच के बिना ही लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद पारित कर दिया गया। वहीं, राज्यसभा में शाम पांच बजे पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 05, 2026

Saugat Roy, Prime Minister Modi, Bankim Babu, Bankim Da,

लोकसभा में पीएम मोदी (Photo-IANS)

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया है। 2004 के बाद पहली बार हुआ है, जब प्रधानमंत्री के भाषण के बिना लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। 10 जून 2004 को विपक्ष ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया था।

बजट सत्र के सातवें दिन बुधवार को लोकसभा में पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की किताब और भारत-अमेरिका संभावित ट्रेड डील को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दो बजे के बाद बजट पर चर्चा की शुरुआत हो सकती है। वहीं, राज्यसभा में राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोकने के मुद्दे पर हंगामा हुआ।

देश में बच्चों के गायब होने का मुद्दा उठाया

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली और देश भर में बच्चों के गायब होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हर आठ मिनट में एक बच्चा गयाब हो रहा है। दिल्ली इस मामले में भी कैपिटल बन गया है। संदीप ने कहा कि मानव तस्करी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।

जब तक LoP नहीं बोलते, PM नहीं बोल पाएंगे

कांग्रेस के निलंबित सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा कि जब तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती तब तक विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं देगा। टैगोर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा की निंदा की। उन्होंने कहा कि मुझे राज्यसभा के बारे में नहीं पता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Feb 2026 02:08 pm

Published on:

05 Feb 2026 02:06 pm

Hindi News / National News / 2004 के बाद बाद हुआ पहली बार, PM की स्पीच के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.