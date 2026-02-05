2004 के बाद बाद हुआ पहली बार, PM की स्पीच के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास

लोकसभा में पीएम मोदी (Photo-IANS)
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया है। 2004 के बाद पहली बार हुआ है, जब प्रधानमंत्री के भाषण के बिना लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। 10 जून 2004 को विपक्ष ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया था।
बजट सत्र के सातवें दिन बुधवार को लोकसभा में पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की किताब और भारत-अमेरिका संभावित ट्रेड डील को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दो बजे के बाद बजट पर चर्चा की शुरुआत हो सकती है। वहीं, राज्यसभा में राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोकने के मुद्दे पर हंगामा हुआ।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली और देश भर में बच्चों के गायब होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हर आठ मिनट में एक बच्चा गयाब हो रहा है। दिल्ली इस मामले में भी कैपिटल बन गया है। संदीप ने कहा कि मानव तस्करी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।
कांग्रेस के निलंबित सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा कि जब तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती तब तक विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं देगा। टैगोर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा की निंदा की। उन्होंने कहा कि मुझे राज्यसभा के बारे में नहीं पता है।
