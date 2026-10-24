रैपिडो चलाता था, बेचता था इत्र! मुंबई में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा संदिग्ध गिरफ्तार, फोन से मिले मसूद अजहर के ऑडियो

21 अक्टूबर को ATS को सूचना मिली कि माहिम का रहने वाला एक व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है और कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के किसी एजेंट के संपर्क में है। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए ATS की एक टीम ने माहिम मेट्रो स्टेशन के पास जाल बिछाया और मोहम्मद हसन को पकड़ लिया। हिरासत में लेने के बाद जांच टीम ने उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया प्रोफाइल की गहन जांच की। पुलिस फिलहाल उसके विदेशी संपर्कों की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसे सीमा पार से कोई विशेष निर्देश मिल रहे थे।