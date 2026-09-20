मुंबई कोस्टल रोड पर भीषण हादसा: तेज रफ्तार BMW खंभे से टकराई, 3 लोगों की मौत और 1 गंभीर

BMW Accident Mumbai: मुंबई कोस्टल रोड पर रविवार सुबह एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा लोटस जेट्टी के पास सुबह करीब 5:20 बजे हुआ। इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के मुताबिक, कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की तरफ जा रही थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार के कारण चालक ने कार पर नियंत्रण खो दिया। इसके बाद कार हादसे का शिकार हो गई।