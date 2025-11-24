यहां कसाब से लेकर अबू सलेम तक से हुई पूछताछ, बाल गंगाधर भी गिरफ्तारी के बाद रहे, अब क्यों गिराई जा रही बिल्डिंग

Mumbai Crime Branch Building Demolition: मुंबई पुलिस मुख्यालय परिसर में मौजूद यह बिल्डिंग अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। हालांकि, अब इस बिल्डिंग को ढहाने की तैयारी चल रही है। दरअसल, स्ट्रक्चरल ऑडिटर ने क्राइम ब्रांच की इस इमारत को असुरक्षित घोषित किया है। इसके मद्देनजर अगले सप्ताह इसे ढहा दिया जाएगा। इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि 26 नवंबर के बाद इमारत को गिराने का काम शुरू होगा। बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है और इसकी मरम्मत भी मुमकिन नहीं है इसलिए इसे पहले ही खाली करा लिया गया था।