10 महीने पहले शादी, अफेयर, फिर खुदकुशी… मंत्री पंकजा मुंडे के पीए की डॉक्टर पत्नी ने दी जान

पीए अनंत गर्जे की पत्नी गौरी गर्जे को आशीर्वाद देती पंकजा मुंडे (Photo: FB Pankaja Munde)
महाराष्ट्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। राज्य की पर्यावरण एवं पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) के निजी सहायक (पीए) अनंत गर्जे की पत्नी गौरी गर्जे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। लगभग दस महीने पहले पेशे से डॉक्टर गौरी और अनंत का विवाह बीड में धूमधाम से हुआ था। भाजपा नेता पंकजा मुंडे अपने परिवार के साथ इस शादी में गई थीं। लेकिन कुछ ही महीनों में उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। आरोप है कि अनंत के कथित विवाहेत्तर संबंधों को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। गौरी के परिवार का आरोप है कि इसी मानसिक तनाव ने गौरी को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।
गौरी गर्जे मुंबई के केईएम अस्पताल (KEM Hospital) में डॉक्टर थीं। बताया जा रहा है कि गौरी ने मुंबई के वर्ली इलाके में शनिवार शाम फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रविवार को वर्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और गौरी के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है।
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें इस घटना की केवल प्राथमिक जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि पुलिस से विस्तृत ब्रीफिंग मिलने के बाद ही वे इस मामले पर टिप्पणी कर पाएंगे।
गौरी के मामा ऋषिकेश गर्जे ने दावा किया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने कहा कि गौरी संघर्ष करने वाली लड़की थी, वह खुदकुशी नहीं कर सकती। गौरी को प्रताड़ित किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार से सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
गौरी के परिवार ने बताया कि घटना वाले दिन अनंत गर्जे ने पहले गौरी के पिता को फोन किया और फिर तुरंत कॉल काट दिया। बाद में गौरी की मां को फोन कर कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। परिवार के अनुसार, दो से तीन महीनों से दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था। गौरी को अनंत के अफेयर के बारे में पता चल गया था। लेकिन उसने उसे माफ कर दिया था। हाल ही में गौरी को पता चला कि अनंत सोशल मीडिया पर किसी लड़की से चोरी-छिपे चैटिंग करता है, जिसके बाद उनमें तनाव बढ़ गया। परिवार का आरोप है कि अनंत गर्जे उसे प्रताड़ित करता था।
वर्ली पुलिस ने डॉक्टर गौरी गर्जे की आत्महत्या के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108, 85, 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है। गौरी के परिवार की शिकायत के आधार पर पति अनंत गर्जे, ननद शीतल गर्जे और देवर अजय गर्जे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इन पर गौरी को प्रताड़ित करने, अपमानित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
फिलहाल अनंत गर्जे कहां हैं, इसका पता नहीं चल पाया है। अनंत ने दावा किया कि घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं था। घटना के बाद वह गौरी को लेकर तुरंत अस्पताल गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
