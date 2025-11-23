10 महीने पहले शादी, अफेयर, फिर खुदकुशी… मंत्री पंकजा मुंडे के पीए की डॉक्टर पत्नी ने दी जान

महाराष्ट्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। राज्य की पर्यावरण एवं पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) के निजी सहायक (पीए) अनंत गर्जे की पत्नी गौरी गर्जे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। लगभग दस महीने पहले पेशे से डॉक्टर गौरी और अनंत का विवाह बीड में धूमधाम से हुआ था। भाजपा नेता पंकजा मुंडे अपने परिवार के साथ इस शादी में गई थीं। लेकिन कुछ ही महीनों में उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। आरोप है कि अनंत के कथित विवाहेत्तर संबंधों को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। गौरी के परिवार का आरोप है कि इसी मानसिक तनाव ने गौरी को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।