Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

हिंदी-मराठी विवाद ने ली छात्र की जान! पिता ने बताया लोकल ट्रेन की वो पूरी घटना

Hindi Marathi Row : मुंबई की एक लोकल ट्रेन में हिंदी बोलने पर पिटाई के बाद 19 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। उसके पिता का आरोप है कि हिंदी-मराठी भाषा विवाद के कारण उनके बेटे की मौत हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 20, 2025

Hindi-Marathi Kalyan Arnav Khaire death

पिता ने कहा- भाषा विवाद ने ली अर्नव की जान (Patrika Photo)

महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद पिछले कई महीनों से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन मुंबई के करीब कल्याण शहर में यह विवाद एक 19 वर्षीय युवक की मौत की वजह बन गया। लोकल ट्रेन में भाषा को लेकर हुए झगड़े और उसके बाद हुई मारपीट से आहत होकर कॉलेज छात्र अर्नव खैरे (19) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता का कहना है कि लोकल ट्रेन में हुए अपमान और मारपीट ने उनके बेटे को मानसिक रूप से तोड़ दिया, जिसके बाद उसने यह दुखद कदम उठाया। मामले की शिकायत कोलसेवाडी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है और पुलिस जांच कर रही है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, युवक का नाम अर्नव खैरे (Arnav Khaire) है। वह कल्याण के कोलसेवाडी इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। 19 साल का अर्नव पढ़ने में होशियार था। उसने कुछ महीने पहले ही मुलुंड के केलकर कॉलेज में फर्स्ट ईयर साइंस में एडमिशन लिया था। 18 नवंबर की सुबह अर्नव रोज की तरह कॉलेज के लिए निकला था। उसका फर्स्ट क्लास पास खत्म हो गया था, इसलिए उसने जनरल क्लास का टिकट लेकर कल्याण से लोकल ट्रेन पकड़ी।

अर्नव के पिता जीतेंद्र खैरे ने बताया कि लोकल ट्रेन में भीड़ होने के कारण अर्नव को आगे खड़े यात्री से धक्का लग रहा था। जिसके बाद उसने बस हिंदी में इतना कहा कि “भाई, थोड़ा आगे हो जाओ, मुझे धक्का लग रहा है।” यह सुनते ही कुछ यात्री अर्नव को मराठी में नहीं बोलने की वजह से थप्पड़ मारने लगे।

खैरे के मुताबिक, वह अर्नव से पूछ रहे थे कि वह मराठी में क्यों नहीं बोल रहा। इस पर अर्नव ने कहा कि वह खुद मराठी है, लेकिन फिर भी 4-5 यात्रियों के समूह ने उसके साथ मारपीट की। घटना से घबराया अर्नव मुलुंड की बजाय एक स्टेशन पहले ठाणे में ही उतर गया और दूसरी ट्रेन से कॉलेज जाने का फैसला किया।

उन्होंने कहा, “ट्रेन से उतरने के बाद अर्नव ने पूरी घटना उन्हें फोन पर बताई थी। उसने मारपीट कर रहे यात्रियों को कहा कि वह भी मराठी है, तो वह उससे पूछने लगे कि फिर मराठी बोलने में क्या दिक्कत है? मराठी बोलने में शर्म आती है क्या? ऐसा कहकर युवकों के समूह ने उसे बेरहमी से पीटा।”

घर लौटकर आया, फांसी पर झूला

जीतेंद्र खैरे ने बताया कि मारपीट की घटना से अर्नव बेहद दहशत में था। वह कॉलेज तो गया लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल अटेंड कर वापस घर लौट आया। अर्नव के पिता जीतेंद्र खैरे ने बताया कि घटना को लेकर दोपहर में उसने उनसे फोन पर बात भी की, लेकिन वह काफी घबराया हुआ था। मैंने उसे समझाया भी कि डरने की जरुरत नहीं है, कल मैं खुद साथ चलूंगा और जरुरत पड़ी तो पुलिस की मदद भी लेंगे। आरोपी लड़कों को पकड़ेंगे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था।

शाम करीब सात बजे जब जीतेंद्र घर लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने के बाद भी अर्नव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा तोड़ा गया तो बेडरूम में अर्नव की लाश पंखे से लटकती मिली। परिवार तुरंत उसे रुक्मिणीबाई अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

'भाषा के कारण अब किसी के साथ न हो ऐसा'

अर्नव के पिता का कहना है कि भाषा को लेकर लोकल ट्रेन में हुई मारपीट ने उनके बेटे को भीतर तक तोड़ दिया। वह घबराया हुआ था, गहरे तनाव में था। उन्होंने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा तो चले गया, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए।

युवक की अचानक मौत से कल्याण और आसपास के इलाकों में शोक और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल अपने निजी हितों के लिए भाषा विवाद को बढ़ावा देते हैं। फ़िलहाल कोलसेवाडी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

मुंबई में हिंदी बोलने पर छात्र को बेरहमी से पीटा, आहत होकर उसने लगा ली फांसी
मुंबई
Mumbai Hindi Marathi row Arnav Khaire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Nov 2025 06:58 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / हिंदी-मराठी विवाद ने ली छात्र की जान! पिता ने बताया लोकल ट्रेन की वो पूरी घटना

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाराष्ट्र: रेलिंग तोड़कर 400 फीट गहरी खाई में गिरी थार, 6 युवकों की मौत, ड्रोन से खोजा गया शव

Thar Accident in Maharashtra
मुंबई

सपा पर भड़के ओवैसी के नेता, कहा- ये विपक्ष के साथ रहते हैं, लेकिन काम भाजपा के लिए करते हैं

Asaduddin Owaisi
मुंबई

Sonam Kapoor Pregnancy: सोनम कपूर ने प्रिंसेज डायना के लुक में दी गुड न्यूज, दोबारा मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस

Sonam Kapoor Announces second Pregnancy
बॉलीवुड

Masti 4 First Review: एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?

Masti 4 : एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?
बॉलीवुड

कौन शाहरुख खान? विवेक ओबेरॉय ने आखिर क्यों कही ये बात, कारण आया सामने

Vivek Oberoi said Who Is Shah Rukh Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.