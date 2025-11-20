हिंदी-मराठी विवाद ने ली छात्र की जान! पिता ने बताया लोकल ट्रेन की वो पूरी घटना

महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद पिछले कई महीनों से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन मुंबई के करीब कल्याण शहर में यह विवाद एक 19 वर्षीय युवक की मौत की वजह बन गया। लोकल ट्रेन में भाषा को लेकर हुए झगड़े और उसके बाद हुई मारपीट से आहत होकर कॉलेज छात्र अर्नव खैरे (19) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता का कहना है कि लोकल ट्रेन में हुए अपमान और मारपीट ने उनके बेटे को मानसिक रूप से तोड़ दिया, जिसके बाद उसने यह दुखद कदम उठाया। मामले की शिकायत कोलसेवाडी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है और पुलिस जांच कर रही है।