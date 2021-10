Mumbai Cruise Ship Drug Case: अभी जेल में ही रहेगा शाहरुख खान का बेटा आर्यन, बॉम्बे हाईकोर्ट 26 को करेगा जमानत याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस ( Mumbai Cruise Ship Drug Case ) में आरोपी अभिनेता शाहरुख खान ( Shahrukh Khan )के बेटे आर्यन खान ( Aryan Khan Drug Case ) को अभी कुछ और वक्त आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी गुरुवार को जमानत नहीं मिल पाई।

एनसीबी की मांग पर बॉम्‍बे हाई कोर्ट अब 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। फिलहाल आर्यन खान को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में ही रहना होगा।

