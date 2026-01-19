Mumbai Mayor Election: मेयर चुनाव से पहले सीएम फडणवीस के करीबी ने राजनीति से लिया संन्यास, बताई वजह

Mumbai Mayor Election: मुंबई मेयर चुनाव को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी और एमएलसी संदीप जोशी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीति से संन्यास लेने के बाद जोशी ने कहा कि वे 'स्वैच्छिक' सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं 55 वर्ष का हो गया हूं और मुझे एहसास हुआ कि मैं अन्य पार्टियों के 55 वर्षीय राजनेताओं जैसा नहीं हूं।