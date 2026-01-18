Mumbai Mayor Election: कौन होगा मुंबई का मेयर? शिंदे गुट के दावा ठोकने से बीजेपी की बढ़ीं मुश्किलें

Mumbai Mayor Election: मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शानदार जीत दर्ज की है। 227 सीटों वाले सदन में इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, लेकिन मुंबई का मेयर कौन होगा? इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। वहीं बीजेपी-एकनाथ शिंदे गुट के अलावा विपक्ष भी अपनी तैयारी में जुट गया है। शिवसेना (UBT) ने भी कहा है कि उनका भी मेयर हो सकता है। शिंदे गुट के दावे से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि माना जा रहा था कि मुंबई में इस बार बीजेपी का मेयर हो सकता है।