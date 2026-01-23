BMC Mayor Election: मुंबई में बीजेपी ने शिंदे को किया साइडलाइन? इस पार्टी से हो सकता है बड़ा गठबंधन

BMC Mayor Election: मुंबई में मेयर चुनाव (Mumbai Mayor Election) से पहले एक बार फिर बड़े उलटफेर की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में शिवसेना (UBT) बीजेपी को समर्थन दे सकती है। माना जा रहा है कि इसका मकसद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को राजनीतिक रूप से अलग-थलग करना है, जो लगातार बीजेपी पर मुंबई के मेयर पद अपने गुट को देने का दबाव बना रहे हैं।