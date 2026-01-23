23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

BMC Mayor Election: मुंबई में बीजेपी ने शिंदे को किया साइडलाइन? इस पार्टी से हो सकता है बड़ा गठबंधन

बीएमसी के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो 227 सदस्यीय सदन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके पास 89 सीटें हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Jan 23, 2026

Shiv Sena UBT BJP BMC alliance, BMC Mayor election politics, Uddhav Thackeray BJP support,

मुंबई में टूट सकता है बीजेपी-शिंदे का गठबंधन (Photo-IANS)

BMC Mayor Election: मुंबई में मेयर चुनाव (Mumbai Mayor Election) से पहले एक बार फिर बड़े उलटफेर की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में शिवसेना (UBT) बीजेपी को समर्थन दे सकती है। माना जा रहा है कि इसका मकसद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को राजनीतिक रूप से अलग-थलग करना है, जो लगातार बीजेपी पर मुंबई के मेयर पद अपने गुट को देने का दबाव बना रहे हैं।

ये पार्टियां आ सकती है साथ

बता दें कि इस सियासी हलचल को तब और हवा मिली, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे (balasaheb thackeray)की 100वीं जयंती के मौके पर सोशल मीडिया पर एक अहम पोस्ट साझा की। इस पोस्ट के बाद बीजेपी, शिवसेना (UBT) और एमएनएस के साथ आने की संभावनाओं पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

राज ठाकरे ने क्या कहा

MNS प्रमुख राज ठाकरे ने अपने पोस्ट में राजनीतिक लचीलापन दिखाने के संकेत दिए। उन्होंने लिखा, “राजनीति में बालासाहेब को भी कई बार लचीला रुख अपनाना पड़ा, लेकिन मराठी लोगों के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हुआ। यही संस्कार हमें मिले हैं। बदली हुई राजनीति में अगर मुझे भी कभी थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़े, तो वह कभी निजी स्वार्थ या लाभ के लिए नहीं होगा।”

शिवसेना (UBT) हो सकती है अनुपस्थित

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शिवसेना (UBT) फ्लोर टेस्ट के दौरान अनुपस्थित रह सकती है। अगर ऐसा होता है, तो इससे बीजेपी के लिए मेयर पद के साथ-साथ स्टैंडिंग कमेटी और इम्प्रूवमेंट कमेटी जैसे अहम पदों पर कब्जा आसान हो सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक राज ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं, और उनका सोशल मीडिया पोस्ट इसी दिशा में संकेत देता है।

राउत ने शिंदे को बताया 'गद्दार'

शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने साफ किया है कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ जाने पर विचार कर सकती है, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ किसी भी हाल में समझौता नहीं होगा। राउत ने शिंदे को “गद्दार” बताते हुए कहा कि गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में एमएनएस के शिंदे गुट के साथ जाने पर भी नाराजगी जताई।

क्या है BMC का समीकरण?

बीएमसी के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो 227 सदस्यीय सदन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके पास 89 सीटें हैं। शिवसेना (UBT) को 66 सीटें मिली हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 और कांग्रेस को 21 सीटें हासिल हुई हैं। सत्ता के लिए जरूरी बहुमत का आंकड़ा 114 है, जो किसी भी एक पार्टी के पास नहीं है।

ये भी पढ़ें

राहुल-प्रियंका की आपसी लड़ाई का शिकार हुआ था यह सीएम, गांधी परिवार को लेकर भी कही ये बड़ी बात
राष्ट्रीय
Gandhi family controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Jan 2026 09:45 pm

Published on:

23 Jan 2026 09:37 pm

Hindi News / National News / BMC Mayor Election: मुंबई में बीजेपी ने शिंदे को किया साइडलाइन? इस पार्टी से हो सकता है बड़ा गठबंधन

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.