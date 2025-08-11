11 अगस्त 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

Lawrence Bishnoi गैंग से धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर मुंबई पुलिस, कपिल शर्मा की बढ़ाई सुरक्षा

कनाडा में कैफे पर फायरिंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी है।

भारत

Ashib Khan

Aug 11, 2025

मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा की बढ़ाई सुरक्षा (Photo-IANS)

Kapil Sharma Security: कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे में दो बार फायरिंग होने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। वहीं बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कॉमेडियन को जान से मारने की धमकी दी थीं। इन सबके मद्देनजर मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई है। हालांकि कपिल शर्मा को किस कैटेगिरी में सुरक्षा बढ़ाई गई है, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

कपिल के कैफे पर हुई फायरिंग

बता दें कि 7 अगस्त को कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई। इस मामले में सरे पुलिस ने एक बयान में कहा था कि 7 अगस्त, 2025 को लगभग 4:40 बजे, एसपीएस फ्रंटलाइन अधिकारियों ने 120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक में एक व्यवसाय के बाहर गोलीबारी की सूचना पर कार्रवाई की। दरअसल इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली थी। 

जुलाई में भी हुई फायरिंग

कॉमेडियन के कैफे पर जुलाई में भी फायरिंग हुई थी। इसमें कैफे को काफी नुकसान पहुंचा था। वहीं कपिल शर्मा के कैफे पर हमले की जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के कार्यकर्ता हरजीत सिंह लाडी ने ली थी। 

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी

वहीं कॉमेडियन के कैफे पर फायरिंग की घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कपिल शर्मा को धमकी मिली थी। ग्रुप के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें कहा गया कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3' के उद्घाटन इवेंट में सलमान खान को बुलाने की वजह से कैफे पर फायरिंग की गई है। 

‘सलमान के साथ जो भी काम करेगा मार दिया जाएगा’

ऑडियो में लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर ने कहा कि एक्टर सलमान खान के साथ जो भी काम करेगा उसे मार दिया जाएगा। इसके अलावा गैंगस्टर ने कहा कि अब किसी भी एक्टर और डायरेक्टर को चेतावनी नहीं दी जाएगी उसे सीधे गोली मार दी जाएगी। 

Published on:

11 Aug 2025 06:36 pm

Hindi News / National News / Lawrence Bishnoi गैंग से धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर मुंबई पुलिस, कपिल शर्मा की बढ़ाई सुरक्षा

