Lawrence Bishnoi गैंग से धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर मुंबई पुलिस, कपिल शर्मा की बढ़ाई सुरक्षा

Kapil Sharma Security: कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे में दो बार फायरिंग होने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। वहीं बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कॉमेडियन को जान से मारने की धमकी दी थीं। इन सबके मद्देनजर मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई है। हालांकि कपिल शर्मा को किस कैटेगिरी में सुरक्षा बढ़ाई गई है, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।