जिस मुस्लिम महिला डॉक्टर का CM नीतीश ने हिजाब हटाया, वह नौकरी करेंगी या नहीं? आ गई बड़ी जानकारी

बिहार हिजाब विवाद (Photo- IANS)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया था, उसकी क्लासमेट बिल्किस परवीन ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जो हुआ वह गलत था, किसी को भी किसी की मर्जी के बिना उसे छूने का अधिकार नहीं है।
बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद बहस छिड़ गई है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के दौरान एक महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करते हुए दिख रहे थे।
इस पर देश भर के छात्रों, कॉलेज अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच, यह भी सवाल उठ रहे थे कि जिस महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की गई, वह काम करेंगी या नहीं। इस पर उनकी क्लासमेट ने जवाब दिया है।
इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बिल्किस परवीन ने कहा- मुझे बताया गया है कि वह शनिवार यानी कि 20 दिसंबर से काम पर आएगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह किस समय काम पर आएगी, लेकिन मुझे पता है कि वह काम पर आएगी। जैसा कि आपने कार्यक्रम में देखा, वह हमेशा हिजाब पहनती है। उसके साथ जो हुआ वह गलत था, किसी को भी किसी की मर्जी के बिना, चाहे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी को छूने का अधिकार नहीं है।
इस बीच, मुस्लिम महिला डॉक्टर के परिवार ने मुख्यमंत्री के प्रति किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को बेवजह बढ़ाया जा रहा है।
इसके अलावा, कॉलेज प्रशासन मुख्यमंत्री का बचाव करता दिखा। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीटीसीएच) के प्रिंसिपल प्रोफेसर (डॉ) मोहम्मद महफूजुर रहमान ने कहा कि इस घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जबरदस्ती हिजाब नहीं हटाया। उन्होंने शुरू में छात्रा से इसे हटाने के लिए कहा और बाद में एक खुशी के पल में जब छात्र सेल्फी ले रहे थे, तो उन्होंने खुद इसे ठीक किया।
उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को बेवजह बढ़ाया जा रहा है और इसे गलत तरीके से हिंदू-मुस्लिम कहानी से जोड़ा जा रहा है। प्रिंसिपल ने यह भी साफ किया कि छात्रा ने पटना नहीं छोड़ा है और वह वहीं सरदार अस्पताल में काम शुरू करेगी।
उन्होंने कहा- मुख्यमंत्री ने हिजाब नहीं खींचा, उन्होंने उसे हटाने के लिए कहा था। उन्होंने उसे खींचा नहीं; इसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इससे इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, न ही उन्होंने इस्लाम का अपमान किया और न ही उनका मकसद किसी मुस्लिम लड़की को नीचा दिखाना था।
प्रिंसिपल ने आगे कहा- जब बच्चे सब जश्न मना रहे थे, एक-दूसरे को बधाई दे रहे थे और सेल्फी ले रहे थे, तो उन्होंने देखा कि लड़की की सेल्फी अच्छी नहीं आई। इसलिए उन्होंने पहले उसे हिजाब हटाने के लिए कहा और फिर उन्होंने खुद ही उसे हटा दिया। हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया।
उन्होंने आगे कहा- महिला डॉक्टर की क्लासमेट बिलकिस परवीन ने उससे बात की और कहा कि वह काम करेगी और पटना में ही कहीं है। वह पटना से बाहर कहीं नहीं गई है। मुझे नहीं पता कि इस बात को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है। एक छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसे हिंदू-मुस्लिम एंगल से जोड़ा जा रहा है, जो गलत है।
