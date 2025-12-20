जिस मुस्लिम महिला डॉक्टर का CM नीतीश ने हिजाब हटाया, वह नौकरी करेंगी या नहीं? आ गई बड़ी जानकारी

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बिल्किस परवीन ने कहा- मुझे बताया गया है कि वह शनिवार यानी कि 20 दिसंबर से काम पर आएगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह किस समय काम पर आएगी, लेकिन मुझे पता है कि वह काम पर आएगी। जैसा कि आपने कार्यक्रम में देखा, वह हमेशा हिजाब पहनती है। उसके साथ जो हुआ वह गलत था, किसी को भी किसी की मर्जी के बिना, चाहे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी को छूने का अधिकार नहीं है।