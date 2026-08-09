पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद इंस्टाग्राम पर शेयर किया रील

भारतीय जूडो टीम ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ग्लासगो में भारत ने जूडो के 12 इवेंट में हिस्सा लिया और दो गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज सहित कुल चार पदक जीते। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जूडो में तीन पदक जीते थे, लेकिन तब कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था।