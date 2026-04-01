संसद में कड़वाहट के बीच ‘मधुर’ मुलाकात! पीएम मोदी-राहुल गांधी की 5 मिनट की गुफ्तगू, जाना सोनिया गांधी का हाल

PM Modi and Rahul Gandhi Meeting: नई दिल्ली में संसद परिसर में शनिवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच एक संक्षिप्त लेकिन सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई, जो मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच एक अलग ही संदेश देती नजर आई है। यह मुलाकात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां दोनों नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे।