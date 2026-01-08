होटल रूम में बुलाया… करियर बर्बाद करने की धमकी दी, नाबालिग से रेप में नेशनल शूटिंग कोच पर FIR

इस घटना के बाद एथलीट सदमे में होटल से चली गई और बाद में उसने अपने परिवार को पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। फरीदाबाद पुलिस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यशपाल यादव ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, हमने होटल प्रशासन से घटना वाले दिन के सभी CCTV फुटेज तुरंत शेयर करने को कहा है, ताकि नाबालिग लड़की के आरोपों की पुष्टि की जा सके। हालांकि, अब तक आरोपी को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही कोई नोटिस जारी किया गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि संबंधित स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी अभी तक सूचित नहीं किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है, क्योंकि कथित अपराध के समय एथलीट नाबालिग थी।