8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

होटल रूम में बुलाया… करियर बर्बाद करने की धमकी दी, नाबालिग से रेप में नेशनल शूटिंग कोच पर FIR

Minor athlete sexual abuse: पुलिस का कहना है कि नाबालिग एथलीट को यह कहकर कोच के होटल रूम में भेजा गया कि बातचीत करनी है, लेकिन वहां कोच ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 08, 2026

Haryana Police booked shooting coach

(Patrika File Photo)

National shooting coach FIR: हरियाणा पुलिस ने नाबालिग से कथित रेप के मामले में एक राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग कोच के खिलाफ FIR दर्ज की है। कोच पर आरोप है कि उसने नाबालिग शूटिंग खिलाड़ी को जबरन होटल के रूम में बुलाया और उसकी बात न मानने पर करियर बर्बाद करने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। FIR के अनुसार, यह घटना पिछले साल 16 दिसंबर की है।

जबरन कमरे में भेजा गया

HT की रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि घटना के समय पीड़ित एथलीट नाबालिग थी। यह घटना कथित तौर पर 16 दिसंबर को हुई जब पीड़िता ने नई दिल्ली में डॉ. करणी सिंह शूटिंग अकादमी में नेशनल लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। आरोपी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) द्वारा नियुक्त 13 नेशनल पिस्टल कोच में से एक है। पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि एथलीट को जबरन कोच के कमरे में भेजा गया, जहां उसके साथ रेप हुआ।

परिवार को नुकसान की धमकी

पुलिस के अनुसार, पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि एथलीट पर कोच के कमरे में जाने का दबाव डाला गया, उससे कहा गया कि कोच बातचीत करना चाहते हैं। जब पीड़िता कमरे में पहुंची तो कोच ने कथित तौर पर एथलीट का यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन कोच नहीं रुका। FIR में आगे आरोप लगाया गया है कि कोच ने धमकी दी कि अगर घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसका करियर बर्बाद कर देगा और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा।

CCTV खंगाल रही पुलिस

इस घटना के बाद एथलीट सदमे में होटल से चली गई और बाद में उसने अपने परिवार को पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। फरीदाबाद पुलिस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यशपाल यादव ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, हमने होटल प्रशासन से घटना वाले दिन के सभी CCTV फुटेज तुरंत शेयर करने को कहा है, ताकि नाबालिग लड़की के आरोपों की पुष्टि की जा सके। हालांकि, अब तक आरोपी को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही कोई नोटिस जारी किया गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि संबंधित स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी अभी तक सूचित नहीं किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है, क्योंकि कथित अपराध के समय एथलीट नाबालिग थी।

ये भी पढ़ें

हनीमून पर खुला ‘अतीत’ का राज और उजड़ गई हंसती-खेलती दुनिया! बेंगलुरु के इस कपल की दास्तां सुन कांप जाएगी रूह
राष्ट्रीय
Couple Suicide Honeymoon

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Jan 2026 08:03 am

Hindi News / National News / होटल रूम में बुलाया… करियर बर्बाद करने की धमकी दी, नाबालिग से रेप में नेशनल शूटिंग कोच पर FIR

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.