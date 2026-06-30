‘हां! मैंने ट्रंप को डैडी कहा था’, NATO प्रमुख मार्क रुटे ने विवाद बढ़ने पर दी ऐसी सफाई कि पूरी दुनिया में हो रही चर्चा

NATO Mark Rutte Statement on Donald Trump: नाटो प्रमुख रुटे के अमेरिकन प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहने का मामला सुर्खियों में आ गया है और इस पर खूब चर्चा हो रही है। अब नाटो प्रमुख रुट्टे ने इस प्रकरण पर सफाई दी है। उन्होंने खुलासा किया, मैंने कहा था, 'कभी-कभी किसी को सख्त होना पड़ता है।' मेरे कहने का मतलब 'पिता' था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि 'डैडी' शब्द के कई और अर्थ होते हैं।