क्या सिद्धू की BJP में होगी वापसी? नवजोत कौर ने पार्टी से इस्तीफे के बाद राहुल गांधी को बोला था ‘पप्पू’

सिद्धू परिवार का राजनीतिक सफर हमेशा विवादों और बगावती सुरों से घिरा रहा है। 2012 में भाजपा के टिकट पर अमृतसर पूर्व से चुनाव जीतने के बाद डॉ. नवजोत कौर ने अपनी ही तत्कालीन अकाली-भाजपा सरकार पर भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 2014 में जब नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काटकर अरुण जेटली को दिया गया, तब भाजपा के साथ उनकी तल्खी और बढ़ गई। इसके बाद 2016 में उनके आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चाएं थीं, लेकिन बात नहीं बनी। अंततः 2017 के चुनाव से ठीक पहले सिद्धू दंपति कांग्रेस में शामिल हो गए थे।