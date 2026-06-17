NCPI पार्टी के नए अध्यक्ष का चयन पूरा हुआ, श्वेलि कुंडू ने कहा- शांतनु देव पार्टी के संस्थापक सदस्य नहीं हैं

एनसीपीआई पार्टी के संस्थापक और नेता श्वेलि कुंडू ने नए अध्यक्ष और शांतनु देव को लेकर दिए अपने बयान में कहा कि पार्टी के नए अध्यक्ष का चयन हो चुका है, बिल्कुल सेलेक्ट हो गया है। जो नया प्रेसिडेंट हुआ है, सभी विवरण एक, दो दिन में हम लोग प्रेस में सब कुछ बोल देंगे, वो ही आगे सब कुछ बताएंगे आपको। उन्होंने शांतनु देव पर निशाना साधते हुए कहा कि शांतनु देव पार्टी के संस्थापक सदस्य नहीं हैं। संत्रुनुदे हमारा पार्टी का मेंबर नहीं है, वो खुदको फाउंडर मेंबर बोल रहा है, वो भी बिलकुल गलत है, इसमें उसके पास कोई भी प्रूफ या मेंबरशीफ का रिसिफ्ट नहीं है।