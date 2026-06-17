NEET री-एग्जाम से ठीक पहले दिल्ली में परीक्षार्थी ने किया सुसाइड, सुसाइड नोट में माता-पिता से मांगी माफी

NEET परीक्षा विवाद और पेपर लीक के आरोपों के बीच छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसी सप्ताह राजस्थान के सीकर जिले में 22 वर्षीय NEET अभ्यर्थी उमेश माली ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। झुंझुनू के नवलगढ़ निवासी उमेश 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए अपने तीसरे प्रयास की तैयारी कर रहे थे। वहीं, यह सीकर में NEET अभ्यर्थी की आत्महत्या का दूसरा मामला बताया जा रहा है। दूसरी ओर, उत्तराखंड के देहरादून में 23 वर्षीय एक युवती ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता न मिलने के तनाव के बीच अपनी जान दे दी। युवती ने अपने माता-पिता के नाम एक भावुक नोट भी छोड़ा, जिसमें लिखा था, 'मम्मी-पापा, आई लव यू।' वह लंबे समय से मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रही थी।