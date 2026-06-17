सलमान खान से नजदीकी पड़ी भारी, गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार लॉरेंस गैंग के शूटर ने उगला सच

फायरिंग के बाद इंटरनेट मीडिया पर लॉरेंस गिरोह के अनिल पंडित की एक इंस्टाग्राम पोस्ट तेजी से वायरल हुई, जिसमें उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में चौंकाने वाला दावा करते हुए लिखा गया है कि 'गुरु रंधावा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बेहद करीब जा रहे थे। हमने उन्हें पहले ही सलमान खान से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी थी, क्योंकि हम सलमान को अपना दुश्मन मानते हैं। चेतावनी न मानने के कारण ही यह फायरिंग करवाई गई है।'