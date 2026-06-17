मुहर्रम पर 26 जून को छुट्टी: आ रहा है साल का एक और ‘लॉन्ग वीकेंड’, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुहर्रम की छुट्टी की तारीख को लेकर कई राज्यों ने अपने अवकाश कैलेंडर में बदलाव किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों ने पहले 25 जून को मुहर्रम की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन चांद दिखने की संभावनाओं को देखते हुए अब इसे बदलकर 26 जून (शुक्रवार) कर दिया है। वहीं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार ने पहले से ही 26 जून को राजपत्रित अवकाश घोषित कर रखा था। इसके चलते इन राज्यों में 26 जून को सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थान बंद रहेंगे।