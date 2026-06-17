मुहर्रम पर 26 जून को छुट्टी: आ रहा है साल का एक और ‘लॉन्ग वीकेंड’, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद

आ रहा है साल का एक और 'लॉन्ग वीकेंड', AI फोटो
Holiday June 26 Muharram Another long weekend year coming up
: देश भर के छात्रों, अभिभावकों और कामकाजी पेशेवरों के लिए एक अच्छी खबर है। जून के आखिरी हफ्ते में कई राज्यों में तीन दिनों का लंबा वीकेंड मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 26 जून 2026 को मुहर्रम (आशूरा) के अवसर पर, राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है। शुक्रवार को छुट्टी होने के कारण शनिवार और रविवार के नियमित साप्ताहिक अवकाश के साथ मिलकर यह एक शानदार थ्री-डे ब्रेक बन रहा है।
इस साल मुहर्रम की छुट्टी 25 जून को होगी या 26 जून को, इसे लेकर अलग-अलग राज्यों में शुरुआत में थोड़ा असमंजस था। लेकिन भारत में इस्लामिक कैलेंडर और चांद के दीदार (चंद्र आकलन) के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी 'आशूरा' 26 जून को ही मनाया जाएगा। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने अपने हॉलिडे शेड्यूल में बदलाव कर इसे अपडेट किया है।
शुक्रवार को मुहर्रम की छुट्टी होने के कारण जिन शिक्षण संस्थानों और कॉर्पोरेट दफ्तरों में 'फाइव-डे वर्किंग वीक' (सोमवार से शुक्रवार) का नियम लागू है, वहां अब सीधे सोमवार, 29 जून को कक्षाएं और कामकाज शुरू होंगे। वहीं, जो स्कूल-कॉलेज शनिवार को भी खुलते हैं, वहां स्थानीय नियमों के आधार पर शनिवार की छुट्टी का फैसला लिया जाएगा।
यह लॉन्ग वीकेंड ऐसे समय पर आ रहा है जब तमिलनाडु सहित कई राज्यों में स्कूल अभी-अभी खुले हैं, और कई कॉलेज जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में अपने नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, इसका प्रभाव हर राज्य में अलग हो सकता है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और वहां स्कूल जुलाई में खुलने वाले हैं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुहर्रम की छुट्टी की तारीख को लेकर कई राज्यों ने अपने अवकाश कैलेंडर में बदलाव किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों ने पहले 25 जून को मुहर्रम की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन चांद दिखने की संभावनाओं को देखते हुए अब इसे बदलकर 26 जून (शुक्रवार) कर दिया है। वहीं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार ने पहले से ही 26 जून को राजपत्रित अवकाश घोषित कर रखा था। इसके चलते इन राज्यों में 26 जून को सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थान बंद रहेंगे।
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