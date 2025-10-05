दिल्ली-हैदराबाद नहीं कोलकाता है सबसे सुरक्षित शहर, देखें शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित और असुरक्षित सिटी की सूची

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता को लगातार चौथी बार देश का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कोलकाता में 2023 में संज्ञेय अपराधों की सबसे कम दर दर्ज की गई है, जो ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण किए गए 20 लाख से अधिक आबादी वाले 19 भारतीय शहरों में सबसे कम है। दरअसल, यह डेटा अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे और सूरत जैसे 19 शहरों से लिया गया है।